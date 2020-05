Am 27. und 28. April 2018 fanden im Hause von Hans und Gertrud Zender am Bodensee die Dreharbeiten für den Dokumentarfilm Hans Zender statt. Gedreht wurde in 4k mit 2 Kameras und Stereoton. Regisseur und Produzent des 55minütigen Filmporträts ist Reiner E. Moritz, assistiert von Elke Riemann, die auch den Schnitt betreute. Ko-Autor und Interviewpartner von Hans Zender ist Max Nyffeler.

Der Film zeichnet den künstlerischen Weg des Komponisten, Dirigenten und Musikdenkers Hans Zender mit vielen Originaldokumenten und Musikausschnitten nach. Zur Sprache kommen sein eigenes kompositorisches Schaffen, seine thematisch breite dirigentische Tätigkeit und sein Eintreten für die zeitgenössische Musik als Dirigent und Musikerzieher. Weitere Themen sind die jahrelange Freundschaft mit Bernd Alois Zimmermann, die Kontakte zu John Cage und Olivier Messiaen, seine Affinität zu Zen, zu Japan und den ostasiatischen Kulturen sowie seine mikrotonalen Forschungen.

Der Dokumentarfilm Hans Zender, der auch zahlreiche private Dokumente und Aufnahmen aus den Fernseharchiven zugänglich macht, ist eine Produktion der RM Creative Fernseh- und Film-GmbH München und entstand in Zusammenarbeit mit dem Sarländischen Rundfunk und dem Südwestrundfunk.

Erstsendung: voraussichtlich im Oktober 2020 zum 1. Todestag von Hans Zender, SWR Fernsehen.

Die Fotos auf dieser Seite zeigen Szenen von den Dreharbeiten.