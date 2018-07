Ein warmes Bad versöhnt mit vielem, vorübergehend sogar mit dem Programm der Münchener Biennale für neues Musiktheater. Man liegt in der Wanne, streckt wohlig die Glieder, und plötzlich beginnt hinter einem Gazevorhang eine schemenhafte weibliche Gestalt eine einschmeichelnde Melodie zu singen. Dann – ein Traum? – tritt sie hervor und umkreist mit ihrem Circengesang unter stetigem Augenkontakt die Badewanne in Greifdistanz. Doch bevor man ganz den schönen Illusionen erliegt, zieht sie kühl lächelnd den Stöpsel und entschwindet. Aus der Traum.

Man steigt aus der Wanne, hängt die triefende Badehose an einen Haken, trocknet sich und geht wieder hinaus in die schnöde Wirklichkeit. Wäre doch jeder Programmpunkt der Musiktheaterbiennale so animierend für Körper und Geist wie dieses „Bathtub Memory Project“ der sympathischen jungen Griechen um den Komponisten Eleftherios Veniadis, denkt man sich, und würde für eine Wiederholung dieser Privataufführung glatt die Überweisung von weiteren zehn Milliarden ans Mittelmeer gutheißen.

Bastler, Spaßvögel, Spaziergänger

Doch leider ist die Wirklichkeit anders. Das Programm unter dem Motto „Privatsache“, das die beiden Komponisten Manos Tsangaris und Daniel Ott für diese zweite Ausgabe der Münchener Biennale unter ihrer Leitung ausgedacht hatten, bot neben manch Anregendem auch viel Nebensächliches, bemüht Lustiges und betont Langweiliges.

In der „Tonhalle“ von Ruedi Häusermann, einem vor der Staatsoper aufgebauten Miniaturkonzertsaal, sitzen sechzehn Personen dichtgedrängt in vier Reihen. Die vordersten können die Füße auf die Bühnenkante stellen. Vor ihren Augen fiedelt und zupft ein Streichquartett kurze Stücke, ein Conferencier begleitet das Geschehen mit verfremdenden Kommentaren und augenzwinkernder Kritik am Musikbetrieb, aus dem Lautsprecher dringen Hundegebell und Straßenlärm. Schweizerische Schmunzelkunst vom Feinsten, ein Emil Steinberger-Cabaret für die Freunde der Kammermusik.

Im Museum Villa Stuck rechts der Isar hantiert in einem Zelt ein Mann in Raumfahrermontur zu Computerrauschen eine Dreiviertelstunde lang im Dreivierteldunkel mit irgendwelchen Kabeln, Steckern und Werkzeugen. Am Schluss tritt er endlich aus seiner Bastlerwerkstatt heraus, streckt sich und schreitet mit Sehnsuchtsgebärde einem fernen Ziel zu. Der Mensch vor seiner letzten Reise ins All? Die dramaturgische Idee hinter diesem zähflüssigen Event ist theoretisch nachvollziehbar, doch in der Praxis ist es nichts als hart ersessene Langeweile.

In einer Hauspassage in Schwabing werden die zwei Dutzend Neugierigen zu einem Straßenrundgang aufgefordert, wobei da und dort im Hauseingang eine nette kleine Absurdität zu sehen ist. Zum Schluss landet man in der Beletage eines Altbaus und schaut der Kulthandlung dreier Schauspieler in einer zeltähnlichen Blase aus Plastik zu, während im Nebenraum drei Mitglieder der Stuttgarter Neuen Vocalsolisten Dreiklänge singen.

Drei Beispiele für Publikumserfahrungen bei der Münchener Biennale für neues Musiktheater: Alltagserkundigungen, Perspektivwechsel, Ich-Überhöhung? Oder einfach Subventionsprojekte als Beschäftigungstherapie für gut vernetzte Künstler?

Musiktheater: Und wo bleibt der Gesang?

Was sich schon vor zwei Jahren abgezeichnet hatte, eine Tendenz zu postdramatischen Formen, zu Performance in offenen Räumen bis hin zum kuratorischen Lieblingsmodell der Publikumswanderung, erweist sich nun klar als programmatisches Rückgrat der Biennale. Guckkastenbühne ade. Instrumental begleiteter Gesang, wie ihn der gemeine Operngänger mit dem Begriff Musiktheater assoziiert, wird als Inbegriff staatstragender Ästhetik aufs Abstellgleis der Geschichte geschoben.

Nicht zufällig floppte die Eröffnungspremiere, die noch annähernd etwas in dieser Richtung versuchte. „Wir aus Glas“ nach einem Libretto und Konzept von Gerhild Steinbuch, mit Musikeinlagen von Yasutaki Inamori und inszeniert von David Hermann, thematisiert die Situation einer gelangweilten urbanen Mittelstandsgesellschaft, was dann leider auf die Darstellung durchschlägt. Die von Jo Schramm klug konzipierte Bühnenarchitektur, an der das Publikum auf zwei beweglichen Tribünen links und rechts entlangfährt, kann die Sache auch nicht retten.

Geklärt ist nun auch die Altersfrage. Es ist mehrheitlich ein generationenbezogenes Spezialfestival mit Fokus auf die Digital Natives, die mit Monteverdi und Mozart meist wenig, dafür mit Computer und Video umso mehr am Hut haben und ihr an Hochschulen, in Performancekursen und Medienseminaren erworbenes Wissen umsetzen wollen. Die Leiter der Münchener Biennale, beide schon in fortgeschrittenem Alter, erweisen sich dabei als hochschulprofessorale Mentoren und begleiten die multimedialen Experimente des Nachwuchses mit väterlichem Wohlwollen. Sie legen erkennbar Wert darauf, dass die einzelnen Programmpunkte als Gruppenproduktionen deklariert werden und der individuelle Autor nur als Teil eines Kollektivs in Erscheinung tritt.

Privatheit und Öffentlichkeit

Das Festivalmotto „Privatsache“ erwies sich als ebenso fruchtbar wie tückisch. Einerseits konnte das Verhältnis Individuum-Umwelt facettenreich abgehandelt werden, andererseits verloren sich viele Beiträge in narzisstischer Selbstdarstellung. Das ging auf Kosten der Verbindlichkeit für ein breiter gefächertes Publikum. Hier ist meine/unsere private Sicht auf die Welt, nun findet sie bitte sehr interessant!

Manches war auch schlicht Second-Hand-Originalität. Es begann schon mit dem Titel des Festivals: Bei der gequält originellen Orthographie, „Münch–n–r Bi–nnal– F–stival für N–u–s Musikth–at–r“, griff man ungeniert auf den genialen – und gerade wegen der Originalität unwiederholbaren – Einfall des Oulipo-Autors Georges Perec, zurück, der mit „La disparition“ das einmalige Kunststück fertiggebracht hat, einen ganzen Roman ohne den Buchstaben „e“ zu schreiben. Im Café de la Mairie an der Place Saint-Sulpice in Paris, wo Perec verkehrte, gibt es dazu sogar eine Erinnerungstafel in Form eines imitierten Straßenschilds.

Heute will im wachsenden Heer der Kreativen – wobei nicht die Werbebranche gemeint ist, die diesen Begriff okkupiert hat – Jeder und Jede irgendwie originell sein und sich von der medial multiplizierten Masse der anderen Originellen abheben, was schnurstracks in das Feld der Aporien führt.

In der Zeit der Post-Postmoderne wird für manche wortgewandten Aktivisten Autorschaft nebensächlich, und ähnlich wie in den politischen Medien wird heute auch in den Medienkünsten der Unterschied zwischen zwischen Original und Kopie beziehungsweise zwischen Original und Fake zunehmend ignoriert. Auch der Begriff der Authentizität, ohne den der Begriff der Originalität nur schlecht denkbar ist, ist aus dieser Sicht der Dekonstruktion zum Opfer gefallen. Vor dem Hintergrund solcher Widersprüche ist die Münchener Biennale durchaus zeitgemäß zu nennen.

Abschottungsästhetik

Das Feld der Widersprüche ist weit, auf dem die Münchener Biennale ihren Platz zu bestimmen versucht; für deren Ursachen ist sie zwar nicht verantwortlich, wohl aber für die Ziele und die Art und Weise, wie sie sich darin bewegt. Privatheit wurde nun – mit einem gewissen Recht – als Gegenmodell zur großen Öffentlichkeit definiert, was mit einem Rückzug in Nischen und einer Abschottung gegen die Außenwelt einherging und auf die Rezeption abfärbte. Das dominierende Klein-Klein der Produktionen nötigte die Veranstalter, jeden Programmpunkt mehrfach zu geben. Die Folge war eine Fragmentarisierung des Publikums, das sich an den verschiedenen Spielorten in der Stadt verlor. Ein gemeinsames Erleben in größerem Kontext kam dadurch kaum je zustande.

Das „Tonhalle“-Häuschen auf dem Platz vor der Staatsoper war ein anschauliches Symbol für den Rückzug aus den großen, Öffentlichkeit schaffenden Institutionen ins Abseits einer zwar spielfreudigen, aber auch selbstgenügsamen Minderheitenkultur von Insidern. Dass diese ihre Exklusivität im öffentlichen Raum zelebrierten, gehört zu den Paradoxien des Unternehmens und unterstreicht seinen elitären Charakter. Früher nannte man das Elfenbeinturm, heute spricht man auch von Blase.

Der Rückzug ins Private, im 19. Jahrhundert noch als Reaktion des aufgeklärten Bürgers auf die politischen Verhältnisse verstanden, führte bei Komponisten von Schubert über Schumann bis Wagner zur Erschließung ungeahnter neuer psychischer Dimensionen. Heute jedoch evoziert eine Fokussierung auf das Private vielmehr Bilder einer Vereinzelung, wie sie für Bildschirmexistenzen und virtuelle Freundschaften der Social Media typisch sind. Die technischen Mittel, die nicht auf eine Bereicherung der Innenwelt, sondern vielmehr auf ihre Kolonisierung zielen, haben daran einen beträchtlichen Anteil.

Holocaust, Tanzperformance, Blödeltheater

Es gab immerhin einige Produktionen ohne den genannten Abschottungscharakter. Dazu gehörte auch „Third Space“ nach einem Konzept von Daniel Linehan (Choreografie) und Stefan Prins (Komposition). Die abendfüllende Tanzperformance ist dreiteilig gebaut: In der ersten halben Stunde sind Aktionen nur auf einer riesigen, die Bühne verdeckenden Projektswand zu sehen und Töne nur aus dem Lautsprecher zu hören. Zu Beginn der zweiten halben Stunde öffnet sich die Bühne und man sieht die Tänzer real, ebenso die in der offenen Bühnenlandschaft verteilten Musiker des Klangforums Wien, die sich hingebungsvoll als Geräuschproduzenten betätigen; instrumentaler Live-Klang, Geräusche der Performer und Computersound verschmelzen dabei. Eine Gruppe von Zuschauern wird auf die Bühne gebeten und damit zu einem (passiven) Teil der Szene gemacht. In der dritten halben Stunde intensivieren sich die Aktionen, wobei sich die Tänzer/Performer in konvulsivischen Zuckungen ergehen.

Das Musiktheaterstück „Alles klappt“ von Ondřej Adámek, eine Koproduktion mit dem Münchner Residenztheater, beeindruckte durch die Wahl der Thematik und die schmucklose Zielstrebigkeit in der Darstellung. Ausgehend von Briefen und Archivmaterial aus dem Jüdischen Museum Prag entwickelt sich eine Spurensuche, die im KZ endet. Von den lebendigen Menschen bleiben am Schluss nur tote Gegenstände übrig. Auch hier herrscht das biennaletypische Sprechen vor, wenn auch in rhythmisierter Form. Musikalisch ist das auf Dauer reichlich eindimensional, der Thematik aber angemessen. Für dramatische Wirkungen hat Adámek offensichtlich ein gutes Gespür.

Eindrucksvoll als Theaterstück und zugleich musikalisch unterbelichtet war auch „Ein Porträt des Künstlers als Toter“, eine Koproduktion mit der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Der Schauspieler Daniele Pintaudi führt durch eine labyrinthische Erzählung, die sich um ein geheimnisvolles Appartement in Buenos Aires dreht und sich dabei schrittweise den Verbrechen der argentinischen Militärjunta der siebziger Jahre nähert. Fiktion und Realität durchdringen sich auf verwirrende Weise, was an den magischen Realismus der lateinamerikanischen Literatur erinnert.

Eine skurrile Note besaß die mehrere Stunden dauernde „München ‚Ø‘ Trilogie“ der vom Komponisten Trond Reinholdtsen gegründeten „Norwegian Opra“. Sie besitzt alle Ingredienzien eines trendig-trashigen Szenenhits. In abenteuerlichen Kostümen und Masken und auf einer grellbunt gestalteten Szene sprechen, singen und krächzen die sechs Darsteller mit Mickey-Mouse-Stimme Blödelverse über Wagner, Gott und die Welt und verschaffen damit dem Bildungsbürger Gelegenheit, sich über seine eigene Kultur lustig zu machen. Das Allotria ist einstudiert, balanciert aber gekonnt der Grenze zum Stegreiftheater entlang.

Problematisches Etikett Musiktheater

Was kann man von der programmatisch vielfältigen, qualitativ höchst unterschiedlichen Veranstaltungsreihe mit nach Hause nehmen? Vor allem einige grundsätzliche Überlegungen. Erstens: Mit traditionellem Musiktheater, dieser weltweit populärsten Form der Verbindung von Musik, Wort und Szene, hat das Festival nichts mehr zu tun. Vielmehr wird alles, was nur von fern daran erinnert, konsequent negiert, traditionelle Aufführungsorte werden gemieden. Das kann man akzeptieren oder ablehnen, aber die Linie ist zumindest klar.

Zweitens: Der Hang zu performanceähnlichen und installativen Darstellungsformen führt zu einer inhaltlichen und ausdrucksmäßigen Verengung, zumal der übermäßige Einsatz technischer Medien die Aufmerksamkeit absorbiert und einer geistiger Vertiefung im Wege steht. Vergessen wird dabei, dass von Sophokles bis heute das Spannendste an einer Bühnenshow noch immer der Mensch und nicht die Technik ist.

Und drittens: Für ein Festival, das die traditionellen Darbietungsformen auf durchaus erfolgreiche Art unterläuft, komponierte Musik zur marginalen Beigabe macht oder gleich durch Lautsprechergeräusche ersetzt, wirkt der Begriff „Musiktheater“ heute seltsam deplatziert, wenn nicht veraltet. Es wäre deshalb nur logisch, die Münchener Biennale in „Festival für experimentelle Performance und Sound Art“ oder so ähnlich umzutaufen. Gesangsdarbietungen, falls beabsichtigt, würde das nicht ausschließen. Und es würde vor allem den Gedanken eines Etikettenschwindels auch gar nicht erst aufkommen lassen.

www.muenchenerbiennale.de

Eine kürzere Version dieses Beitrags ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 14.6.2018 erschienen.